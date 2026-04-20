Spettacolo “Amore Inferno”

Domenica 3 Maggio alle 21.00, il Cine Teatro Smeraldo di Airuno ospiterà uno spettacolo unico nel suo genere: Amore Inferno, un musical pop inedito prodotto dalla Compagnia Teatrale San Lorenzo di Mandello del Lario.

Frutto di quattro anni di intenso lavoro creativo, lo spettacolo rilegge il celebre V Canto dell’Inferno di Dante Alighieri con una sensibilità contemporanea. Un viaggio emozionante tra le note di 12 brani originali cantati dal vivo e una scenografia arricchita da un disegno luci di alta precisione, che guiderà il pubblico nel tormento interiore del Sommo Poeta e nel celebre incontro con Paolo e Francesca. L’evento unisce l’arte alla solidarietà: il ricavato della serata sarà infatti devoluto all’Associazione Armoniamente, realtà che si occupa di promuovere la conoscenza del disturbo borderline e di favorire l’accesso a cure appropriate anche con un sostegno economico.