Spettacolo “Animali Umani” di Roberto Mercadini
Sabato 1 Novembre, alle 20.45, presso Spazio Teatro Invito a Lecco, si terrà lo spettacolo di Roberto Mercadini dal titolo Animali Umani. I biglietti sono acquistabili a questo link.
Lo spettacolo è un viaggio ironico nell’epopea della nostra specie: dall’animale politico di Aristotele alla scimmia nuda di Desmond Morris, passando per guerre, culti, fuoco e cibo. Una panoramica a tratti comica, a tratti vertiginosa, per capire cosa siamo. Cosa ci distingue e cosa ci accomuna agli scimpanzé, alle formiche, ai virus, a ogni altra parte della Natura.
Prossimi eventi
21 Apr 2025 - 11 Nov 2025
“La Veronica e la Lombardia” mostra diffusa
Santa Maria Hoè
09 Mag 2025 - 30 Dic 2025
La mostra “Memorie contro la guerra – Diapositive su vetro 1915-1918“ a Calolziocorte
Calolziocorte, presso la Fondazione Monastero di S. Maria del Lavello
13 Giu 2025 - 23 Nov 2025
“Antonio Ligabue e l’arte degli Outsider”
Palazzo delle Paure in Piazza XX Settembre, 22 a Lecco
