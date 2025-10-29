Spettacolo “Animali Umani” di Roberto Mercadini

Sabato 1 Novembre, alle 20.45, presso Spazio Teatro Invito a Lecco, si terrà lo spettacolo di Roberto Mercadini dal titolo Animali Umani. I biglietti sono acquistabili a questo link.

Lo spettacolo è un viaggio ironico nell’epopea della nostra specie: dall’animale politico di Aristotele alla scimmia nuda di Desmond Morris, passando per guerre, culti, fuoco e cibo. Una panoramica a tratti comica, a tratti vertiginosa, per capire cosa siamo. Cosa ci distingue e cosa ci accomuna agli scimpanzé, alle formiche, ai virus, a ogni altra parte della Natura.