RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
13.5 C
Comune di Lecco
mercoledì, Ottobre 29, 2025
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

Spettacolo “Animali Umani” di Roberto Mercadini

Sabato 1 Novembre, alle 20.45, presso Spazio Teatro Invito a Lecco, si terrà lo spettacolo di Roberto Mercadini dal titolo Animali Umani. I biglietti sono acquistabili a questo link.

Lo spettacolo è un viaggio ironico nell’epopea della nostra specie: dall’animale politico di Aristotele alla scimmia nuda di Desmond Morris, passando per guerre, culti, fuoco e cibo. Una panoramica a tratti comica, a tratti vertiginosa, per capire cosa siamo. Cosa ci distingue e cosa ci accomuna agli scimpanzé, alle formiche, ai virus, a ogni altra parte della Natura.

 

Tags: , , ,

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

.
.
..
..
..
..
..
Aste Immobiliari

Meteo

.
.
..
..
..
..
..

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2025 Salca srl - All Rights Reserved -