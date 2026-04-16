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Spettacolo “Aria di Libertà”

Sabato 18 Aprile, alle 20.45, in occasione della Festa della Liberazione, Spazio Teatro Invito, a Lecco ospita lo spettacolo Aria di Libertà di e con Giancarlo Biffi, con la regia di Mauro Mou.

Vite parallele: lei staffetta partigiana, lui militare dell’aeronautica, dato per disperso dal settembre del 1943. Lei testimone della battaglia lungo il fiume Adda  nell’aprile 1945, lui, per due anni prigioniero nei lager nazisti. Lei aderente alla Democrazia Cristiana di Alcide De Gasperi, lui, al Partito Comunista di Palmiro Togliatti.

Poi la vita giocherà loro un grande scherzo: s’incontreranno, s’innamoreranno e si sposeranno, scegliendo come giorno per la loro unione il 2 giugno: la Festa della Repubblica.

Un percorso di vita, di famiglie operaie. Attraverso dolori, gioie, perdite e nascite. Padri, madri, figlie, figli, ritrovati e dispersi, tra le pieghe di un secolo che ancora ci parla: il ‘900, con i suoi ideali e le sue contraddizioni. Donne e uomini che, posti di fronte ai terribili sobbalzi della storia, scelgono di non cessare di essere umani.

Un omaggio alla generazione che ci ha lasciato un mondo migliore di come l’aveva trovato, che ha saputo edificare uno Stato repubblicano e democratico senza aver mai abitato le piazze della democrazia.

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