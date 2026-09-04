Spettacolo “Aspetta, ti accompagno. Drammaturgia a più voci sul bene di vivere e di morire”

Venerdì 18 settembre, alle 21.00, al Teatro Centro Civico S. Pertini di Lecco andrà in scena Aspetta, ti accompagno. Drammaturgia a più voci sul bene di vivere e di morire, spettacolo nato dal laboratorio teatrale promosso dall’Associazione Fabio Sassi OdV.

Guidato da Daniela Ferranti, educatrice alla teatralità, attrice e regista, lo spettacolo è l’esito di un laboratorio che ha coinvolto volontari e operatori dell’Hospice Il Nespolo e ha utilizzato il teatro come spazio di espressione, relazione e condivisione, dando voce a esperienze e vissuti legati alla cura e all’accompagnamento delle persone nella fase di fragilità e di fine vita.

In scena prende forma una drammaturgia corale, costruita attraverso parole, gesti, movimenti e silenzi. Un racconto delicato sul significato dell’accompagnare: camminare accanto all’altro, condividere il tempo, sostenere senza invadere e continuare a esserci anche nei momenti più difficili.

L’obiettivo è aprire uno spazio di riflessione sul valore della cura, della relazione e dell’ascolto, mettendo al centro quella presenza discreta e fondamentale che caratterizza il lavoro quotidiano di chi sta accanto.

Lo spettacolo con ingresso a offerta libera.