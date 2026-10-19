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Spettacolo “Attenti ai Ladri”

Sabato 24 ottobre, alle 21.00, presso il Cineteatro San Pio X di Carenno, la compagnia I Teatranti di Carenno presenteranno lo spettacolo, a ingresso libero, Attenti ai ladri.

Perché i ladri non sono sempre quelli che ci aspettiamo. A volte il più grande farabutto è proprio il tempo: giorno dopo giorno ci porta via qualcosa, senza lasciarci alcuna possibilità di recuperarlo. E, soprattutto, senza mai pagare pegno!

È questa l’idea da cui prende le mosse la commedia, con un gruppo di ladri un po’ “stagionati” che si introduce in un appartamento. Da quel momento, tra personaggi travolti dagli eventi e presenze improbabili, gli equilibri saltano e la situazione si complica. Ma attenzione: dietro le apparenze, è il tempo a dettare le regole, a decidere e comandare, nel bene e nel male.

Una storia che, con leggerezza e ironia, invita a riflettere su ciò che perdiamo, su ciò che resta e su quel ladro silenzioso che nessuno può fermare.

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