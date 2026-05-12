Spettacolo: “Bolero soirée (Bolero e Vivaldi umane passioni)”

Ultimo appuntamento della stagione 2025/2026 del Teatro della Società di Lecco con il ritorno della pluripremiata compagnia MM Contemporary Dance Company diretta da Michele Merola, dopo Ballade in scena il mese scorso, venerdì 15 maggio alle 21.00 sul palco la creazione coreografica Bolero Soirée con Bolero e Vivaldi umane passioni, due spettacoli che uniscono musica e arte.

Il coreografo rende omaggio ai grandi compositori del passato a partire da Bolero, tra i brani più famosi al mondo, noto per la sua musica ossessiva e ripetitiva che suscita immagini di sensualità e ambiguità. Nella sua nuova versione portata in scena, Merola esplora la ripetitività della musica concentrandosi sui rapporti di coppia e sulle distanze tra uomini e donne, trasformando paure, desideri e tensioni in danza. Per Vivaldi umane passioni Merola trova ispirazione nella musica del compositore Antonio Vivaldi e nel disegno di Marc Chagall, opere del pittore come Il compleanno, Sulla città, Amore sulla scena e concerti per violino come La Follia, L’Inquietudine, L’Estro Armonico, Il Favorito hanno guidato il lavoro sulle passioni umane condotto dal coreografo. Alimentato dalle due arti Merola le traduce in danza creando un dialogo intenso ed equilibrato che arricchisce e nutre l’immaginario dello spettatore per complessità e ricchezza compositiva.