Sabato 7 Febbraio, alle 21.00, lo Spazio teatro Invito di Lecco ospiterà lo spettacolo Bravissime di ATIR – Associazione Teatrale Indipendente per la Ricerca, con la regia di Marcela Serli e la partecipazione di Giulia Bertasi, Matilde Facheris e Virginia Zini.

Cosa comporta diventare famose, eccellere, essere le migliori, le più brave, bravissime? Quanto una bambina può essere padrona del proprio corpo e del proprio sogno? Per diventare “una stella” è davvero necessario perdere l’innocenza e la libertà? E gli adulti, quanta responsabilità hanno? Qual è il confine fra disciplina e abuso?

Lo spettacolo mette in scena il dramma silenzioso delle bambine costrette a confrontarsi con l’imperativo della perfezione fisica e del successo a tutti i costi. Quelle di Nadia Comaneci, Shirley Temple e le sorelle Williams, oltre a figure della cultura pop come Britney Spears e Lindsay Lohan sono solo alcune delle tante storie di bambine e ragazze cresciute troppo in fretta. Si esplora così il confine tra disciplina e abuso, tra il desiderio di eccellere e il rischio di perdere se stesse nel processo.