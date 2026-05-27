Sabato 30 maggio alle 21.15 in fondo a Piazza San Giorgio, davanti all’ingresso della Chiesa di S.Giovanni Battista a Varenna si terrà lo spettacolo Casanova grand tour. In caso di pioggia lo spettacolo si svolgerà presso la Sala Polifunzionale di Via Roma.

“Giacomo Casanova, un uomo dalle mille vite, dai mille volti e dai mille nomi, sempre in cerca dell’amore. Ma si sa, chi troppo vuole… E così, gambe in spalla e via, in un lungo e interminabile Grand Tour per sfuggire alla condanna. Dopo una fuga rocambolesca ed un altrettanto caotico viaggio attraverso le corti europee, il nostro eroe giungerà oltre le Colonne d’Ercole, approdando nella terra della libertà, delle opportunità, del sogno e del destino. Un destino crudele, però, lo attende: alfine catturato, è pronto per essere giustiziato. Travestimenti, pantomime, canzoni e duelli sono gli ingredienti di questo canovaccio intricato che, come il suo protagonista, è in parte storia reale e in parte pura invenzione. Cosa sarà vero e cosa no? Riusciranno il nostro eroe e il suo fedele servo Arlecchino a sfuggire alla terribile condanna?”