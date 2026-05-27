RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
12.6 C
Comune di Lecco
mercoledì, Maggio 27, 2026
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

Spettacolo “Casanova grand tour”

Sabato 30 maggio alle 21.15 in fondo a Piazza San Giorgiodavanti all’ingresso della Chiesa di S.Giovanni Battista Varenna si terrà lo spettacolo Casanova grand tour. In caso di pioggia lo spettacolo si svolgerà presso la Sala Polifunzionale di Via Roma.

“Giacomo Casanova, un uomo dalle mille vite, dai mille volti e dai mille nomi, sempre in cerca dell’amore. Ma si sa, chi troppo vuole… E così, gambe in spalla e via, in un lungo e interminabile Grand Tour per sfuggire alla condanna. Dopo una fuga rocambolesca ed un altrettanto caotico viaggio attraverso le corti europee, il nostro eroe giungerà oltre le Colonne d’Ercole, approdando nella terra della libertà, delle opportunità, del sogno e del destino. Un destino crudele, però, lo attende: alfine catturato, è pronto per essere giustiziato. Travestimenti, pantomime, canzoni e duelli sono gli ingredienti di questo canovaccio intricato che, come il suo protagonista, è in parte storia reale e in parte pura invenzione. Cosa sarà vero e cosa no? Riusciranno il nostro eroe e il suo fedele servo Arlecchino a sfuggire alla terribile condanna?”

 

 

 

 

 

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

.
.
.
.
..
..
..
..
Aste Immobiliari

Meteo

loader-image
Lecco
Lecco
27 Maggio 2026
temperature icon 34°C
poche nuvole
40 %
1016 mb
4 mph
Raffica di Vento: 7 mph
Nuvole: 19%
Visibilità: 10 km
Alba: 04:39
Tramonto: 19:59
Previsioni orarie
16:00
temperature icon
31°/33°°C 0.26 mm 26% 5 mph 41% 1016 mb 0 mm/h
19:00
temperature icon
26°/31°°C 0.25 mm 25% 2 mph 46% 1016 mb 0 mm/h
22:00
temperature icon
22°/26°°C 0.21 mm 21% 4 mph 56% 1017 mb 0 mm/h
01:00
temperature icon
18°/18°°C 0.21 mm 21% 3 mph 83% 1019 mb 0 mm/h
04:00
temperature icon
18°/18°°C 0 mm 0% 2 mph 83% 1020 mb 0 mm/h
..
..
..
.
.
..
.
.

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2026 Salca srl - All Rights Reserved -