Spettacolo “Cassandra”
Lunedì 24 Novembre, alle 21.00, l’Aula Magna “Rino Mauri” di Civate ospiterà lo spettacolo Cassandra, un’opera in collaborazione con l’Università degli studi dell’Insubria di Varese, che comprende uno studio su Eschilo, Virginia Woolf e Wisława Szymborska.
L’opera si presenta come un mix di teatro e danze, sapientemente curata dalla regista Silvia Priori, e vede la partecipazione della stessa, insieme a Arianna Rolandi e Marcello Franzoso.
Prossimi eventi
09 Mag 2025 - 30 Dic 2025
La mostra “Memorie contro la guerra – Diapositive su vetro 1915-1918“ a Calolziocorte
Calolziocorte, presso la Fondazione Monastero di S. Maria del Lavello
13 Giu 2025 - 23 Nov 2025
“Antonio Ligabue e l’arte degli Outsider”
Palazzo delle Paure in Piazza XX Settembre, 22 a Lecco
10 Lug 2025 - 23 Nov 2025
Mostra “UROBORO” di Marina Apollonio
Museo Giancarlo Vitali e San Nicolao Arte Contemporanea - Bellano
Nessun evento trovato!
..
..
..
..
Meteo
..
..
..
..
..