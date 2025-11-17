RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
Spettacolo “Cassandra”

Lunedì 24 Novembre, alle 21.00, l’Aula Magna “Rino Mauri” di Civate ospiterà lo spettacolo Cassandra, un’opera in collaborazione con l’Università degli studi dell’Insubria di Varese, che comprende uno studio su Eschilo, Virginia Woolf e Wisława Szymborska.

L’opera si presenta come un mix di teatro e danze, sapientemente curata dalla regista Silvia Priori, e vede la partecipazione della stessa, insieme a Arianna Rolandi e Marcello Franzoso.

