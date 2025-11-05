Spettacolo “Cavalleria Rusticana” di Pietro Mascagni

Sabato 8 novembre alle 21.00, il Coro Lirico Mafalda Favero torna a incantare il pubblico con una serata all’insegna della grande lirica italiana e francese, presso il Cine Teatro Smeraldo di Airuno.

Il programma prevede la messa in scena dell’opera Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, capolavoro del verismo musicale, celebre per la sua intensità drammatica e le melodie struggenti. A seguire, il coro proporrà una selezione di pagine scelte dalla vibrante e passionale “Carmen” di Georges Bizet, offrendo al pubblico un viaggio musicale tra amore, gelosia e libertà.

Ad accompagnare il coro ci sarà l’Ensemble Orchestra Sinfonica Lecchese, formazione composta da 12 elementi, solisti di fama nazionale, sotto la direzione musicale del Maestro Salvo Sgrò, concertatore di grande esperienza e sensibilità musicale.

L’evento rappresenta un’occasione imperdibile per gli amanti della musica lirica e per tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza culturale di alto livello nel cuore della Brianza.

Per maggiori dettagli sull’evento e per acquistare i biglietti, visitare il sito web del Coro Lirico Mafalda Favero o contattare direttamente il Teatro Smeraldo di Airuno.