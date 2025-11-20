Spettacolo “Cera una volta… e c’è ancora!”
Sabato 29 novembre, alle 21.00, lo Spazio Fabrizio De Andrè di Osnago, ospiterà lo spettacolo Cera una volta… e c’è ancora! Danza contro l’oblio: fiabe riscritte, voci accese. uno spettacolo di Teatro, Letture, Danze e Musica dal vivo.
Il progetto, voluto in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le Donne, è frutto di una collaborazione fra il Comune di Osnago e Iridanza,
Prossimi eventi
09 Mag 2025 - 30 Dic 2025
La mostra “Memorie contro la guerra – Diapositive su vetro 1915-1918“ a Calolziocorte
Calolziocorte, presso la Fondazione Monastero di S. Maria del Lavello
13 Giu 2025 - 23 Nov 2025
“Antonio Ligabue e l’arte degli Outsider”
Palazzo delle Paure in Piazza XX Settembre, 22 a Lecco
10 Lug 2025 - 23 Nov 2025
Mostra “UROBORO” di Marina Apollonio
Museo Giancarlo Vitali e San Nicolao Arte Contemporanea - Bellano
