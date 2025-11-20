RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
8.5 C
Comune di Lecco
giovedì, Novembre 20, 2025
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

Spettacolo “Cera una volta… e c’è ancora!”

Sabato 29 novembre, alle 21.00, lo Spazio Fabrizio De Andrè di Osnago, ospiterà lo spettacolo Cera una volta… e c’è ancora! Danza contro l’oblio: fiabe riscritte, voci accese. uno spettacolo di Teatro, Letture, Danze e Musica dal vivo.

Il progetto, voluto in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le Donne, è frutto di una collaborazione fra il Comune di Osnago e Iridanza,

Tags: , , ,

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

.
.
.
.
..
..
..
..
Aste Immobiliari

Meteo

.
.
..
..
..
..
..

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2025 Salca srl - All Rights Reserved -