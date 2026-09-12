Spettacolo “Cronache del sollievo”

Domenica 20 settembre, alle 16.00, la Chiesetta di Sant’Egidio a Bonacina accoglierà Cronache del sollievo, uno spettacolo in versi e musica ospitato dall’Associazione Insieme per Sant’Egidio.

Protagonisti della serata saranno Patrizia Tonsi e Gian Maria Zapelli, che leggeranno una selezione di testi tratti dall’ultima silloge poetica di Zapelli, Cronache del Sollievo. Ad accompagnare le letture, gli inserti musicali di Massimo Orlando, eseguiti con diversi tipi di flauto.

Il filo conduttore dei testi proposti è l’esperienza del sollievo, quel preciso momento della vita in cui qualcosa si conclude e il cuore, finalmente, si scioglie: un intervallo di sospensione e di quiete.

Lo spettacolo si propone come un’occasione di ascolto interiore, dove la parola poetica e il suono si intrecciano per consegnate al pubblico la fisicità di quell’attimo di distensione, che la poesia cerca di nominare e allo stesso tempo lasciare aperto a ciò che può essere per ognuno.

Gian Maria Zapelli – Scrittore e fotografo lecchese, con una formazione in filosofia e psicologia clinica. Un passato professionale a capo di una nota società di counseling manageriale. Ha pubblicato otto raccolte poetiche, che hanno ottenuto premi e riconoscimenti, un romanzo e più di venti saggi di psicologia dedicati alla conversazione interiore.

Patrizia Tonsi – Inizia la sua esperienza teatrale nel 2005, con la compagnia “Dateci Solo un Momento”. Dal 2016 fa parte dell’associazione teatrale Ronzinante. Sono numerosi i copioni messi in scena e i premi ricevuti. Dal 2009 anche voce di reading letterali. Dal 2020 scrive monologhi comici che porta in spettacoli on-stage.

Massimo Orlando – Ha collaborato con numerose Orchestre fra le quali: “Filarmonica della Scala”, “Sinfonica Nazionale di Santa Cecilia”. È stato Primo Flauto Basso Solista dell’Orchestra di Flauti “Zephyrus”. Dal 2017 è Primo Flauto Solista dell’Orchestra Lirico-Sinfonica “ProMusica”. Ha partecipato all’incisione di 13 CD. Ha pubblicato libri e articoli a carattere pedagogico e storico, nonché arrangiamenti per Ensemble strumentali.