Spettacolo della compagnia teatrale “Le Gocce”: “Trambusto in casa Brambilla”

Trent’anni di palcoscenico, di risate, di emozioni e di persone che, nel tempo, hanno reso unica la storia della compagnia teatrale Le Gocce, che nel 2025 festeggia il suo importante 30° anniversario. Per celebrare il traguardo la compagnia organizza lo spettacolo Trambusto in Casa Brambilla per Sabato 29 Novembre alle 20.30 presso il Salone dell’Oratorio di Civate.

Le gocce vogliono dire anche gocce di solidarietà: accanto al teatro e alla memoria, anche l’attenzione al prossimo è protagonista: l’intero ricavato delle offerte libere delle tre serate sarà devoluto all’associazione Variopinto (www.variopinto.org), che sostiene progetti a favore dei bambini del Rwanda.