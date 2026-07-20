Spettacolo di burattini “Arlecchino e Pulcinella”
Continua Martedì 21 Luglio La Leggenda della Grigna – Festival di Teatro Figura tra i Comuni e i Monti della Valsassina – 19^ edizione 2026 con lo spettacolo Arlecchino e Pulcinella organizzato a Taceno, presso il Centro Sportivo Biorca alle 21.00. L’ingresso è gratuito.
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Lecco
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20 Luglio 2026
26°C
cielo coperto
Previsioni orarie
22:00
25°/25°°C 1 mm 100% 4 mph 69% 1015 mb 0 mm/h
01:00
25°/25°°C 1 mm 100% 5 mph 81% 1017 mb 0 mm/h
04:00
24°/24°°C 0 mm 0% 5 mph 86% 1017 mb 0 mm/h
07:00
23°/23°°C 1 mm 100% 4 mph 90% 1017 mb 0 mm/h
10:00
27°/27°°C 1 mm 100% 4 mph 62% 1017 mb 0 mm/h
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