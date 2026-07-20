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lunedì, Luglio 20, 2026
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Spettacolo di burattini “Arlecchino e Pulcinella”

Continua Martedì 21 Luglio La Leggenda della Grigna – Festival di Teatro Figura tra i Comuni e i Monti della Valsassina – 19^ edizione 2026 con lo spettacolo Arlecchino e Pulcinella organizzato a Taceno, presso il Centro Sportivo Biorca alle 21.00. L’ingresso è gratuito.

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