Spettacolo di burattini “Arlecchino e Pulcinella”

Continua Martedì 21 Luglio La Leggenda della Grigna – Festival di Teatro Figura tra i Comuni e i Monti della Valsassina – 19^ edizione 2026 con lo spettacolo Arlecchino e Pulcinella organizzato a Taceno, presso il Centro Sportivo Biorca alle 21.00. L’ingresso è gratuito.