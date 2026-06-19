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Spettacolo di circo, danza e teatro Mût

Domenica 21 Giugno alle 18.30, a Osnago, in Piazza della Pace, si terrà uno spettacolo di circo, danza e teatro di e con Iona Petmezakis, Giovanni Maia, Sebastian Touzet dal titolo Mût.

In una società dove la disillusione si accompagna ad una genuina ansia per la situazione ambientale, molti perdono il coraggio. L’esperienza individuale che viviamo trova le sue fondamenta nella sensazione che, malgrado tutti i nostri sforzi, la causa è persa in partenza. È la storia del colibrì che muore di fatica cercando, tutto solo, di spegnere l’incendio che sta distruggendo la sua casa.

Nel suo significato etimologico, avere coraggio significa avere cuore. Essere coraggiosi, dunque, significa poter entrare veramente in contatto con le proprie emozioni. Accettare il potenziale fallimento, accettare di essere vulnerabili, accettare di avere paura.

 

 

 

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