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giovedì, Luglio 30, 2026
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Spettacolo di Marionette “L’omino dei Sogni”

Si tiene Giovedì 30 Luglio alle 21.30, presso il Parco Giochi di Crandola Valsassina, lo spettacolo di marionette e musica dal vivo dal titolo L’omino dei Sogni. Lo spettacolo, gratuito, si inserisce nella rassegna La Leggenda della Grigna – Festival di Teatro Figura tra i Comuni e i Monti della Valsassina – 19^ edizione 2026.

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