venerdì, Ottobre 17, 2025
Spettacolo “DieciGiugnoVentiquattro”

Domenica 19 Ottobre alle 17.30, presso l’Auditorium G. Spezzaferri di Merate, si terrà il  Festival Nazionale di Teatro e il secondo spettacolo in concorso DieciGiugnoVentiquattro, scritto da Giancarlo Loffarelli e portato in scena dall’Associazione Le Colonne di Latina. Ambientato a Roma nel 1924, il dramma mette in scena gli ultimi giorni della vita di Giacomo Matteotti. La vicenda procede avanti e indietro nel tempo ricostruendo il percorso politico di Matteotti e le motivazioni del rapimento e della sua uccisione. Tutto è raccontato dal punto di vista della domestica di casa Matteotti, Anna, una donna del popolo che rappresenta un vero e proprio “personaggio-coro”. Con lei, unico personaggio creato dall’autore, quattro personaggi storici: Giacomo Matteotti, la moglie Velia Ruffo, Filippo Turati e Giuseppe Modigliani.

