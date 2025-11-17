RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
Spettacolo “Donne di Palestina”

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Amministrazione Comunale di Lomagna propone, per Venerdì 28 Novembre alle 21.00, lo spettacolo teatrale Donne di Palestina, un’opera scritta e diretta da Irene Carossia. Lo spettacolo, a ingresso gratuito, si terrà presso l’Auditorium Comunale.

Lo spettacolo racconta la storia di quattro sorelle palestinesi cristiane che si ritrovano nella casa di famiglia nel villaggio di Taibè, antico Efrem, ultimo paese interamente cristiano della Terra Santa. Separate dalla guerra, dalla violenza e dalle scelte dolorose della vita, le donne si confrontano con la perdita, la memoria e la speranza, in un intreccio di emozioni che diventa riflessione universale sulla dignità femminile, la resilienza e la lotta contro l’indifferenza.

Attraverso parole, sguardi e gesti, le protagoniste restituiscono la forza e la vulnerabilità delle donne di ogni tempo e luogo, trasformando il dolore in atto di resistenza e testimonianza. I costumi originali, provenienti dai luoghi narrati, custodiscono la memoria di mani femminili e tradizioni secolari.

 

