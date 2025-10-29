Spettacolo: “Era una notte buia e tempestosa”

Tornano i piccoli grandi appuntamenti musicali per bambine e bambini a Lecco: Domenica 2 Novembre alle 15.30 presso il teatro Il Cenacolo francescano, si tiene Era una notte buia e tempestosa, spettacolo ideato e diretto da Marcello Corti destinato a famiglie con bambini (età consigliata da 3 anni in su). Il costo del biglietto intero è di 6 euro, mentre il ridotto è di 4 euro. Le prevendite si trovano a questo link.

Per il quarto anno consecutivo, con il mese di novembre riprendono gli appuntamenti musicali e narrativi destinati ai più piccoli: il primo concerto è costruito attorno ad una storia da brivido. Attraverso gli strumenti musicali della Banda Sociale Meratese e la voce di Marcello Corti, il pubblico viene accompagnato in un mondo pieno di mostri. Ma non abbiate paura: per quanto bislacca, la storia di Era una notte buia e tempestosa saprà sorprendere, oltre che spaventare.

