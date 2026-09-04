Spettacolo “gesù, giuseppe e maria – due atti dialettali”

Il CineTeatro Artesfera di Valmadrera, in collaborazione con la compagnia teatrale Juventus Nova, propone, per Sabato 19 Settembre alle 21.00 lo spettacolo teatrale Gesù, Giuseppe e Maria – Due atti dialettali. L’opera, diretta da Mauro Marini, è a offerta libera.

L’Italia del dopoguerra la vera protagonista di questa pièce. L’Italia degli anni ’50, analfabeta, povera, semplice e passionale, irrimediabilmente lontana da quella di oggi; l’Italia dell’emigrazione, con uomini che andavano a lavorare nelle miniere di carbone in Belgio mentre le donne rimanevano a casa a crescere i figli. In una sagrestia di una piccola parrocchia di Lecco, il parroco, confidente, più che confessore, è alle prese con i piccoli e grandi problemi dei suoi parrocchiani. E’ la storia minuta che si intreccia con la grande Storia e con le tragedie di quegli anni, come quella della miniera di Marcinelle, ove il grisù, il gas letale, uccise ben 120 minatori italiani l’8 agosto del 1956.