RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
5.9 C
Comune di Lecco
lunedì, Gennaio 19, 2026
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

Spettacolo “I morti sbagliati”

In occasione della Giornata della Memoria, l’Amministrazione Comunale di Lomagna propone, per Martedì 27 Gennaio alle 21.00 presso l’Auditorium comunale lo spettacolo di teatro di narrazione e teatro civile I Morti sbagliati di e con Andrea Buffa.

I morti sbagliati è un viaggio nella memoria e nella responsabilità individuale e collettiva.
Uno spettacolo che non si limita a raccontare la storia, ma invita il pubblico – giovani e adulti – a interrogarsi sul proprio ruolo nel presente.

Attraverso due monologhi autonomi ma intrecciati in un unico percorso narrativo, lo spettacolo pone una domanda semplice e radicale:

Che cosa significa restare umani quando tutto intorno spinge nella direzione opposta?

 

Tags: , ,

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

.
.
.
.
..
..
.
.
..
Aste Immobiliari

Meteo

..
..
..
..
..
..

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2026 Salca srl - All Rights Reserved -