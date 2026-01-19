Spettacolo “I morti sbagliati”

In occasione della Giornata della Memoria, l’Amministrazione Comunale di Lomagna propone, per Martedì 27 Gennaio alle 21.00 presso l’Auditorium comunale lo spettacolo di teatro di narrazione e teatro civile I Morti sbagliati di e con Andrea Buffa.

I morti sbagliati è un viaggio nella memoria e nella responsabilità individuale e collettiva.

Uno spettacolo che non si limita a raccontare la storia, ma invita il pubblico – giovani e adulti – a interrogarsi sul proprio ruolo nel presente.

Attraverso due monologhi autonomi ma intrecciati in un unico percorso narrativo, lo spettacolo pone una domanda semplice e radicale:

Che cosa significa restare umani quando tutto intorno spinge nella direzione opposta?