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spettacolo “Il convento di suor Giuliva”

Si prospetta una serata di puro divertimento quella di Sabato 11 Aprile, alle 21.00, presso il Teatro dell’Oratorio di Annone Brianza. La compagnia teatrale “Gli Anonimi Villani”, porterà in scena la brillante commedia Il convento di suor Giuliva.

Lo spettacolo promette due ore di equivoci, battute fulminanti e situazioni paradossali ambientate tra le mura di un convento decisamente fuori dal comune. La verve degli attori e il ritmo serrato della commedia assicureranno al pubblico di ogni età una serata all’insegna del buonumore. L’evento, tuttavia, non nasce solo per far ridere: la serata ha un importante scopo benefico. L’ingresso sarà infatti a offerta libera e l’intero ricavato sarà devoluto alla Fondazione Telethon, da anni in prima linea per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.

Entrata libera con offerta.

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