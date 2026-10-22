Sabato 31 Ottobre alle 20.45, presso Spazio Teatro Invito a Lecco, si terrà lo spettacolo Il dio bambino di Nidodiragno/CMC. testo e musiche di Giorgio Gaber e Sandro Luporini, con Fabio Troiano, regia Giorgio Gallione.



Scritto nel 1993 da Giorgio Gaber e Sandro Luporini, Il dio bambino prosegue e approfondisce il particolarissimo percorso teatrale del Gaber di quegli anni. Esempio emblematico del suo “teatro di evocazione”, Il dio bambino racconta una normale storia d’amore che si sviluppa nell’arco di alcuni anni e offre agli autori l’occasione di indagare sull’uomo, per cercare di capire se sia riuscito a diventare adulto o sia rimasto irrimediabilmente bambino: un bambino che si vanta della propria affascinante spontaneità invece di vergognarsi di un’eterna fanciullezza.

Un uomo a confronto con una donna, il migliore testimone per mettere in dubbio la sua consistenza e la sua presunta virilità. Come d’abitudine, Gaber e Luporini conducono un’indagine lucidissima, mai autoassolutoria, spietata e affettuosa al contempo. Così, tra le righe, affiora la speranza, il ponte verso un futuro meno imperfetto. Ne Il dio bambino è la nascita di un figlio a far ritrovare al protagonista il senso del proprio agire, tra lampi di autoironia e umorismo.

A trent’anni di distanza, Il dio bambino rimane un testo di incredibile forza e attualità, cinico ma commovente. Un teatro disturbante, nel suo stimolo a ripensare a noi stessi, ma di grandissima empatia.

Ambientato in un metaforico locale in disfacimento, tra bottiglie semivuote e fiori calpestati, a raccontare allusivamente una sorta di festa finita male, lo spettacolo è contrappuntato da frammenti di canzoni di Giorgio Gaber, che guidano lo spettatore nell’interpretazione di un racconto di tragicomica e potente contemporaneità.

La regia di Giorgio Gallione, prezioso motore di una rinnovata vita scenica del teatro di Gaber, valorizza l’attualità e l’empatia di questo testo, trovando un perfetto connubio con l’interpretazione di Fabio Troiano, talentuoso e versatile attore di teatro, cinema e televisione, abile nell’attraversare con analogo successo testi comici e intimisti, qui in una funambolica prova d’attore.

BIGLIETTI

Intero € 15 | Ridotto convenzioni € 12 | Ridotto under 30 € 9