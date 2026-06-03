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giovedì, Giugno 4, 2026
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Spettacolo “In arte Liala”

Piazza San Giorgio a Varenna sarà teatro dello spettacolo In arte Liala, che si terrà Venerdì 5 Giugno alle 21.30. La performance ha l’obiettivo di raccontare la storia vera di figure femminili legate alla letteratura Italiana, passando da D’Annunzio fino ad Aldo Busi. La regia è di Marco Filatori. L’ingresso è gratuito e in caso di maltempo l’evento sarà spostato presso la Sala Polifunzionale.

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