Piazza San Giorgio a Varenna sarà teatro dello spettacolo In arte Liala, che si terrà Venerdì 5 Giugno alle 21.30. La performance ha l’obiettivo di raccontare la storia vera di figure femminili legate alla letteratura Italiana, passando da D’Annunzio fino ad Aldo Busi. La regia è di Marco Filatori. L’ingresso è gratuito e in caso di maltempo l’evento sarà spostato presso la Sala Polifunzionale.