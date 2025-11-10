Giovedì 13 Novembre alle 21.00 andrà in scena a Olginate, presso il Cinema Teatro Jolly, lo spettacolo Io Marte, tu Mercole di Gianluca “Scintilla” Fubelli e Federica Camba. Lo spettacolo si inscrive nella Rassegna teatrale 2025-2026 “I grandi nomi”.

Gianluca “Scintilla” Fubelli e Federica Camba si raccontano al pubblico, portando sul palco la loro relazione reale, fatta di complicità, differenze, melodie e tante risate: lei imprevedibile, lui esplosivo; lei profonda, lui diretto; lei parla, lui ascolta; lei parla, lui forse ascolta; lei parla ancora, lui ha smesso di ascoltare da un bel po’!

Tra uno sketch ed un racconto, un pizzicotto ed una carezza, si attraversano le grandi domande dell’amore: chi ha ragione? Chi ha sbagliato? Chi ha lasciato il dentifricio aperto? E soprattutto: chi lo ha detto che per capirsi bisogna essere uguali?

Perché, alla fine, i rapporti di coppia sono sempre tutto il contrario di tutto, continui e cortocircuiti tra pianeti lontani: “Io Marte, tu Mercole”.