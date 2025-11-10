Spettacolo “La Luisona è tornata”
Associazione Molo e Ronzinante Teatro, in collaborazione con la Commissione Cultura del Comune di Barzanò, organizzano lo spettacolo La Luisona è tornata. L’opera è in programma per Venerdì 14 Novembre alle 21.00 presso la Biblioteca di Barzanò. Ingresso libero senza prenotazione.
Liberamente ispirato all’opera di Stefano Benni, sarà un’immersione tra letture e musica, con le voci recitanti di Lorenzo Corengia ed Emiliano Zatelli, che guideranno gli spettatori in un viaggio letterario, accompagnate dalle suggestive note del clarinetto di Alberto Longhi.
