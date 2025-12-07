Venerdì 12 Dicembre alle 21.00 arriva a Valmadrera, sul palcoscenico del Teatro Artesfera, lo spettacolo La Scommessa, interpretato da Gaia De Laurentiis, Fabio Ferrari ed Emanuele Barresi, con la regia di Enrico Maria Lamanna.

Tutto è pronto quindi per accogliere gli spettatori in una serata teatrale imperdibile, che unisce profondità, ironia e grande sensibilità su un tema di forte attualità.

Lo spettacolo racconta la storia di Enrico e Michele, due uomini molto diversi tra loro ma accomunati dalla passione per le scommesse. Enrico, avvocato, conosce i propri limiti; Michele, operaio da poco in mobilità, scommette invece tutto ciò che ha, spingendosi fino all’indebitamento pur di inseguire il gioco.

Al centro della vicenda c’è Chiara, moglie di Michele: una donna forte, sensibile, ancora innamorata dell’uomo nonostante la vita difficile in cui l’ha trascinata. La figlia, ormai lontana, ha abbandonato la casa proprio a causa del comportamento del padre.

Il fragile equilibrio che regge la famiglia viene definitivamente compromesso quando Michele arriva a scommettere con l’amico sulla fedeltà della moglie. Una sfida crudele che condurrà i protagonisti ad una resa dei conti che condurrà ad un finale sorprendente.