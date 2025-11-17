Spettacolo “L’altro e noi” di Alberto Zimbaldi
Sabato 15 Novembre, al teatro auditorium Pertini di Lecco, alle 20.30 andrà in scena la rappresentazione teatrale L’altro e noi di Alberto Zimbaldi. La serata, gratuita, porta insieme sul palco attori di un’importante compagnia teatrale del territorio lecchese e migranti accolti nel Cas di Cremeno gestito dalla cooperativa sociale Medihospes
La pièce, prendendo spunto da brani tratti dal “piccolo principe” e dal monologo di anna schiacchitano, figura simbolo dell’immigrazione italiana d’inizio novecento, mette in scena un’appassionata rappresentazione di quelle dinamiche emotive che contraddistinguono l’incontro tra identita’ diverse.
A recitare saranno Francesca Corti, Nicola Bizzarri, Michele Maggioni, Alexis Bartaloni, Kodzo Agbessi Fumey e altri ospiti del centro d’accoglienza di Cremeno.