lunedì, Novembre 17, 2025
Spettacolo “L’altro e noi” di Alberto Zimbaldi

Sabato 15 Novembre, al teatro auditorium Pertini di Lecco, alle 20.30 andrà in scena la rappresentazione teatrale L’altro e noi di Alberto Zimbaldi. La serata, gratuita, porta insieme sul palco attori di un’importante compagnia teatrale del territorio lecchese e migranti accolti nel Cas di Cremeno gestito dalla cooperativa sociale Medihospes

La pièce, prendendo spunto da brani tratti dal “piccolo principe” e dal monologo di anna schiacchitano, figura simbolo dell’immigrazione italiana d’inizio novecento, mette in scena un’appassionata rappresentazione di quelle dinamiche emotive che contraddistinguono l’incontro tra identita’ diverse.

A recitare saranno Francesca Corti, Nicola Bizzarri, Michele Maggioni, Alexis Bartaloni, Kodzo Agbessi Fumey e altri ospiti del centro d’accoglienza di Cremeno.

 

 

 

 

