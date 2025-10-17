RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
venerdì, Ottobre 17, 2025
Spettacolo “Le bisbetiche domate”

Alle 21.00 di Sabato 18 Ottobre sarà possibile assistere allo spettacolo Le Bisbetiche Domate che verrà rappresentato presso l’Auditorium Comunale “Giusi Spezzaferri” in Piazza degli Eroi a Merate. La serata sarà a sostegno della LILT e della campagna di prevenzione nazionale “Nastro Rosa” 2025: “Le Bisbetiche” è uno spettacolo che ripercorre nel corso della storia la ﬁgura e il ruolo della donna nella nostra cultura tra sorrisi, lacrime e gustose epifanie. Uno spettacolo che potrebbe diventare un ragionamento collettivo su un tema sempre attuale e mai attuato.

