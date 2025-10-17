Alle 21.00 di Sabato 18 Ottobre sarà possibile assistere allo spettacolo Le Bisbetiche Domate che verrà rappresentato presso l’Auditorium Comunale “Giusi Spezzaferri” in Piazza degli Eroi a Merate. La serata sarà a sostegno della LILT e della campagna di prevenzione nazionale “Nastro Rosa” 2025: “Le Bisbetiche” è uno spettacolo che ripercorre nel corso della storia la ﬁgura e il ruolo della donna nella nostra cultura tra sorrisi, lacrime e gustose epifanie. Uno spettacolo che potrebbe diventare un ragionamento collettivo su un tema sempre attuale e mai attuato.