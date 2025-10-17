Spettacolo “Le bisbetiche domate”
Alle 21.00 di Sabato 18 Ottobre sarà possibile assistere allo spettacolo Le Bisbetiche Domate che verrà rappresentato presso l’Auditorium Comunale “Giusi Spezzaferri” in Piazza degli Eroi a Merate. La serata sarà a sostegno della LILT e della campagna di prevenzione nazionale “Nastro Rosa” 2025: “Le Bisbetiche” è uno spettacolo che ripercorre nel corso della storia la ﬁgura e il ruolo della donna nella nostra cultura tra sorrisi, lacrime e gustose epifanie. Uno spettacolo che potrebbe diventare un ragionamento collettivo su un tema sempre attuale e mai attuato.
Prossimi eventi
09 Giu 2024 - 19 Ott 2025
“Lo Spazio ri-composto: Il collage fotografico nell’interpretazione di otto autori”
Palazzo delle Paure di Lecco
21 Apr 2025 - 11 Nov 2025
“La Veronica e la Lombardia” mostra diffusa
Santa Maria Hoè
09 Mag 2025 - 30 Dic 2025
La mostra “Memorie contro la guerra – Diapositive su vetro 1915-1918“ a Calolziocorte
Calolziocorte, presso la Fondazione Monastero di S. Maria del Lavello
Nessun evento trovato!
..
..
..
..
Meteo
..
..
..
..
..