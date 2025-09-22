RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
Spettacolo “Le Giostre”

L’Associazione culturale UPper e AUSER Insieme, con il patrocinio del Comune di Monte Marenzo, organizzano per Domenica 28 Settembre alle 17.00, presso l’Anfiteatro di Piazza del Municipio di Monte Marenzo, lo spettacolo Le giostre. L’evento è un brido tra musica e poesia, una listening session performativa, un dispositivo fluido tra concerto e spettacolo: un dialogo in musica con le parole di Aurora Spreafico, attrice e poeta, e la selezione di Caterina Dazzi, regista e giostraia.

In caso di maltempo l’evento è spostato presso il Salone dell’oratorio.

 

Anfiteatro di Piazza del Municipio - Monte Marenzo
