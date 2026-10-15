Torna a Casatenovo Fiorile d’Autunno, la rassegna di teatro per bambine, bambini e le loro famiglie. Il primo appuntamento è per Domenica 18 Ottobre alle 16.00 presso Villa Maraini, dove andrà in scena lo spettacolo Nico cerca un amico, curato da Il baule volante e pensato per un pubblico dai 3 anni. L’ingresso costa 5 euro fino ai 12 anni e 8 euro per gli altri.

Nico è un topolino felice. Ha una bella casa, gli piace giocare con i suoi amici topi, mangiare, dormire, passeggiare.

Oggi però non ha voglia di giocare, non ha nemmeno fame e neanche sonno… Ha voglia di cercare un nuovo amico, un amico speciale: un amico diverso da lui. E allora parte alla ricerca. Esce di casa e incontra tanti animali, tutti diversi, alcuni grandi, altri piccoli, oppure piccolissimi. Alcuni anche pericolosi! A tutti offre la sua amicizia, ma…è così difficile trovare un amico diverso!