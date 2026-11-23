Il possesso scambiato per amore, il controllo che diventa sopraffazione, la violenza che troppo spesso si consuma nel silenzio delle mura domestiche. Sono questi i temi al centro di Non avrai altro amore al di fuori di me, lo spettacolo ideato e diretto da Francesca Corti, in programma sabato 28 novembre, alle 21.00, presso il Salone Parrocchiale Don Gaspare Cattaneo a La Valletta Brianza. Ingresso gratuito e libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

L’iniziativa nasce dalla volontà dell’Amministrazione comunale di richiamare l’attenzione su un fenomeno ancora drammaticamente attuale, a pochi giorni dalla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Attraverso le storie portate in scena, lo spettacolo invita a riflettere sulle dinamiche della violenza domestica e di genere, sui comportamenti, sulle parole e sui meccanismi culturali che possono alimentarla.

La rappresentazione, della durata di un’ora, alterna dialoghi pungenti, monologhi, racconti e riflessioni, passando da momenti ironici e leggeri ad altri più amari e intensi. Un linguaggio teatrale che intreccia umorismo e denuncia sociale per affrontare un tema complesso e ancora drammaticamente attuale.

Lo spettacolo dà inoltre voce alle donne che, quando erano in vita, non hanno potuto raccontare la propria esperienza o non sono state ascoltate. Attraverso le loro storie, intende incoraggiare chi si trova ancora in una situazione di violenza a riconoscere i segnali di pericolo e a cercare aiuto.

In scena, insieme a Francesca Corti, gli attori Carlo Minichini, Valentina Inzaghi, Elisa Panzeri, Giulia Pirovano, Lucrezia Giannalia, Mara Lo Schiavo e Pietro Spreafico.