Spettacolo “Non avrai altro amore al di fuori di me”
Il possesso scambiato per amore, il controllo che diventa sopraffazione, la violenza che troppo spesso si consuma nel silenzio delle mura domestiche. Sono questi i temi al centro di Non avrai altro amore al di fuori di me, lo spettacolo ideato e diretto da Francesca Corti, in programma sabato 28 novembre, alle 21.00, presso il Salone Parrocchiale Don Gaspare Cattaneo a La Valletta Brianza. Ingresso gratuito e libero fino a esaurimento dei posti disponibili.
L’iniziativa nasce dalla volontà dell’Amministrazione comunale di richiamare l’attenzione su un fenomeno ancora drammaticamente attuale, a pochi giorni dalla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.
Attraverso le storie portate in scena, lo spettacolo invita a riflettere sulle dinamiche della violenza domestica e di genere, sui comportamenti, sulle parole e sui meccanismi culturali che possono alimentarla.
La rappresentazione, della durata di un’ora, alterna dialoghi pungenti, monologhi, racconti e riflessioni, passando da momenti ironici e leggeri ad altri più amari e intensi. Un linguaggio teatrale che intreccia umorismo e denuncia sociale per affrontare un tema complesso e ancora drammaticamente attuale.
Lo spettacolo dà inoltre voce alle donne che, quando erano in vita, non hanno potuto raccontare la propria esperienza o non sono state ascoltate. Attraverso le loro storie, intende incoraggiare chi si trova ancora in una situazione di violenza a riconoscere i segnali di pericolo e a cercare aiuto.
In scena, insieme a Francesca Corti, gli attori Carlo Minichini, Valentina Inzaghi, Elisa Panzeri, Giulia Pirovano, Lucrezia Giannalia, Mara Lo Schiavo e Pietro Spreafico.