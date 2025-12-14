RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
domenica, Dicembre 14, 2025
Spettacolo: “Non il solito racconto di Natale”

Domenica 14 dicembre, alle 15.30, al teatro Il Cenacolo Francescano di Lecco va in scena il terzo appuntamento con PICCOLI&GARNDI INSIEME, la rassegna di teatro, musica e film per le famiglie.

Marcello Corti, direttore e narratore, il Sinestesie Ensemble con Pietro Puccio, illustratore, ci presenteranno Non il solito racconto di Natale, storia musicale disegnata per bambine e bambini, papà e mamme, nonni, zii e parenti tutti.

Ebenezer Scrooge, ne avete mai sentito parlare?
Lui il Natale proprio non lo sopporta: troppe luci, troppa musica, troppi colori e troppi, veramente troppi buoni sentimenti.
E poi… “che seccatura!: il giorno di Natale non si fanno mai buoni affari.”
Il vecchio Scrooge non lo sa ancora: quella notte succederà qualcosa di speciale, di magico e qualcosa nella sua vita cambierà per sempre!

Il racconto di Natale più emozionante della storia raccontato dalla voce di Marcello Corti e dall’Ensemble Sinestesie in un concerto Natalizio per grandi e piccoli, insieme!

 

 

