Spettacolo “Odissea Comedy”
Venerdì 13 Novembre alle 20.45 Spazio Teatro Invito a Lecco ospiterà Odissea Comedy, spettacolo con Carlo Decio che vede Salvatore Auricchio e Valeria Bertani alla regia.
Nata nel 2025 per lo Zelig di Milano, Odissea Comedy è una travolgente e poetica versione comica del celebre poema omerico.
In questo spettacolo surreale e ironico, l’attore Carlo Decio ripercorre da solo il lungo viaggio di Odisseo, interpretando con ritmo incalzante più… O…mero 15 personaggi diversi.
Un’epopea ridicola e appassionante, dove il mito classico si trasforma in puro divertimento, regalando al pubblico un’avventura esilarante.
“Un’Odissea così Omero non l’ha mai vista.”
Mettetevi comedy!
BIGLIETTI
Intero € 15 | Ridotto convenzioni € 12 | Ridotto under 30 € 9
ABBONAMENTI
Stagione intera € 120 | Ridotto convenzioni € 100 | Under 30 € 60
4 spettacoli a scelta € 50 | Ridotto convenzioni € 40 | Under 30 € 30
CONVENZIONI
Scuole di teatro convenzionate, SPI Cgil, Università Terza Età, abbonati Cineminimo, abbonati Mikrokosmos, utenti Acinque