mercoledì, Ottobre 8, 2025
Spettacolo “ogni de’ el g’ha el so sant… e ogni sant el g’ha el so de’”

In occasione della tradizionale festa de galbiaà, in programma come da tradizione la terza domenica del mese di ottobre, l’amministrazione comunale di galbiate propone lo spettacolo folcloristico teatrale ogni de’ el g’ha el so sant… e ogni sant el g’ha el so de’. L’appuntamento è per Venerdì 17 Ottobre alle 21.00 presso il Cinema teatro Cardinal Ferrari. L’ingresso è gratuito.

