Spettacolo “Open Bar”
Il Teatro Cenacolo Francescano di Lecco ospita, Sabato 16 Maggio, la compagnia teatrale La Mangrovia di Milano. Lo spettacolo proposto, che si terrà alle 21.00, si intitola Open Bar ed è a sostegno di un progetto della comunità pastorale Lecco Alta e del gruppo Missionario San Francesco.
L’ingresso è a offerta libera.
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Lecco
Lecco
4 Maggio 2026
19°C
cielo coperto
Previsioni orarie
22:00
18°/19°°C 0 mm 0% 3 mph 53% 1015 mb 0 mm/h
01:00
16°/17°°C 0 mm 0% 4 mph 63% 1015 mb 0 mm/h
04:00
15°/15°°C 0 mm 0% 2 mph 66% 1014 mb 0 mm/h
07:00
16°/16°°C 0.37 mm 37% 1 mph 80% 1013 mb 0 mm/h
10:00
13°/13°°C 1 mm 100% 2 mph 94% 1014 mb 0 mm/h
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