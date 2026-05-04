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lunedì, Maggio 4, 2026
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Spettacolo “Open Bar”

Il Teatro Cenacolo Francescano di Lecco ospita, Sabato 16 Maggio, la compagnia teatrale La Mangrovia di Milano. Lo spettacolo proposto, che si terrà alle 21.00, si intitola Open Bar ed è a sostegno di un progetto della comunità pastorale Lecco Alta e del gruppo Missionario San Francesco.
L’ingresso è a offerta libera. 
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