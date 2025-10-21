Spettacolo per famiglie: “Bentornata Mercoledì – Piccoli Brividi”

Arriva a Merate uno degli appuntamenti teatrali più attesi della stagione per le famiglie: Bentornata Mercoledì – Piccoli Brividi, un Family Show travolgente, pensato per affascinare bambini, genitori e spettatori di tutte le età.

In scena Sabato 25 Ottobre alle 15.30 presso il Teatro Manzoni, lo spettacolo unisce la magia del teatro alla freschezza del musical con una miscela di balletti, canzoni e recitazione dal vivo. Ispirato con umorismo e creatività all’universo di Mercoledì Addams, lo show racconta una storia originale, piena di ritmo, mistero e divertimento.

Protagonisti sul palco saranno attori, cantanti e ballerini professionisti, pronti a trasportare il pubblico in un mondo sospeso tra “piccoli brividi” e grandi risate, dove i mostriciattoli non fanno paura, ma ballano, cantano e insegnano il valore della fantasia e della condivisione.

Ideale per bambini dai 3 anni, lo spettacolo è pensato per intrattenere e coinvolgere anche i più piccoli, in un clima giocoso e mai spaventoso. Perfetto anche per festeggiare Halloween in modo alternativo, “Bentornata Mercoledì – Piccoli Brividi” è l’occasione ideale per avvicinare i bambini al teatro, tra colori, musica e magia.

Tutti i bambini sono invitati a mascherarsi e a festeggiare Halloween a teatro. Tanto divertimento e poca paura