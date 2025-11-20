In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Città di Valmadrera propone due appuntamenti di grande intensità emotiva e civile, parte della Stagione culturale autunnale 2025, e una installazione temporanea per invitare la comunità a una riflessione condivisa sul tema dei diritti, della dignità e della parità di genere.

Sabato 29 Novembre alle 21.00, presso l’Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli, si terrà lo spettacolo Radium Girls – La vera storia delle ragazze al radio di e con Nicola Bizzarri e Sabrina Corabi, musiche di Francesco Rampichini, scenografia e costumi di Loredana Mazzoleni, voce narrante di Riccardo Merino; produzione Stendhart Teatro.

Lo spettacolo che porta sul palco la drammatica vicenda delle giovani lavoratrici americane impiegate negli anni Venti presso la U.S. Radium Corporation nel New Jersey. Incaricate di dipingere quadranti di orologi con la vernice luminosa “Undark”, le ragazze furono inizialmente affascinate da quella polvere che brillava al buio, ma presto scoprirono le terribili conseguenze dell’esposizione al radio.

Dopo aver subito il negazionismo dell’azienda e un lungo silenzio istituzionale, decisero di intraprendere una battaglia legale storica che cambiò per sempre la storia dei diritti delle lavoratrici e della sicurezza sul lavoro.

L’ingresso allo spettacolo è gratuito fino a esaurimento posti.