Venerdì 9 Gennaio, alle 20.45, Spazio Teatro Invito a Lecco ospiterà lo spettacolo (S)legati, di e con Jacopo Bicocchi e Mattia Fabris. Il biglietto intero costa 15 euro, mentre il ridotto 12 euro. Per chi ha meno di 30 anni l’ingresso è 9 euro.

In scena due amici, due attori, due appassionati di montagna e arrampicatori della domenica. Scoprono la straordinaria storia vera degli alpinisti Joe Simpson e Simon Yates e decidono di raccontarne la storia. Un sogno ambizioso: essere i primi al mondo a scalare il Siula Grande; ma anche la storia di un’amicizia e di una corda che, durante quella terribile impresa, lega due giovani e mette la vita dell’uno nelle mani dell’altro.

C’è la fatica, la gioia dell’impresa riuscita. E poi, quando il peggio sembra passato, un terribile incidente in alta quota: Joe, durante una manovra, si rompe una gamba. Da quel momento tutto cambia: l’obiettivo diventa sopravvivere, a 5.800 metri, una frattura può essere una condanna a morte. I due lo sanno, ma tentano comunque un disperato soccorso.

Tutto sembra funzionare, finché un nuovo imprevisto — questa volta fatale — li costringe al gesto che nessun alpinista vorrebbe compiere: Simon taglia la corda che lo lega al compagno. Un gesto che separa i loro destini.

È la storia di un miracolo. Di un’avventura oltre i limiti umani. La montagna diventa la metafora di ogni relazione portata al limite, del momento in cui la verità ti mette alle strette e ti costringe a “tagliare”: un gesto che appare violento, ma che a volte è l’unico necessario.