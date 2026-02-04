Spettacolo “Sono mancato all’affetto dei miei cari”
La Sarabanda porta in scena l’ironia di Andrea Vitali con lo spettacolo Sono mancato all’affetto dei miei cari, adattato per la scenda di Loredana Riva e Mara Gualandris.
L’Opera andrà in scena Venerdì 6 Febbraio, alle 21.00, al Teatro parrocchiale di Olgiate Molgora.
Una “tragicommedia” brillante e spiazzante, fatta di dialoghi serrati, personaggi sopra le righe e situazioni sospese tra il comico e l’assurdo. Al centro, un conflitto familiare che attraversa le generazioni, tra incomunicabilità e aspettative tradite, raccontato da Andrea Vitali con la sua consueta, intelligente leggerezza. In scena, la storia di una famiglia all’apparenza ordinaria, travolta da drammi familiari quotidiani che generano situazioni paradossali, eppure conservano un realismo sorprendente, filtrato da ironia sottile e ritmo brillante. La regia e l’adattamento teatrale sono firmati da Loredana Riva e Mara Gualandris, che hanno scelto di puntare con decisione sul ritmo e sulla coralità.
Prossimi eventi
21 Set 2025 - 28 Giu 2026
Mostra “Souvenir Turisti in Brianza e dalla Brianza in altri luoghi”
Museo Etnografico dell’Alta Brianza (Località Camporeso - Galbiate)
28 Nov 2025 - 17 Gen 2027
Mostra fotografica “L’altra faccia della luna. Gli anni Settanta e l’utopia dei Festival Rock”
Palazzo delle Paure di Lecco
29 Nov 2025 - 12 Apr 2026
Mostra “Elegia per un ghiacciaio” di Marco Cordero
Museo Giancarlo Vitali e San Nicolao Arte Contemporanea - Bellano
Nessun evento trovato!
..
..
..
..
..
Meteo
..
..
..
..
..
..