La Sarabanda porta in scena l’ironia di Andrea Vitali con lo spettacolo Sono mancato all’affetto dei miei cari, adattato per la scenda di Loredana Riva e Mara Gualandris.

L’Opera andrà in scena Venerdì 6 Febbraio, alle 21.00, al Teatro parrocchiale di Olgiate Molgora.

Una “tragicommedia” brillante e spiazzante, fatta di dialoghi serrati, personaggi sopra le righe e situazioni sospese tra il comico e l’assurdo. Al centro, un conflitto familiare che attraversa le generazioni, tra incomunicabilità e aspettative tradite, raccontato da Andrea Vitali con la sua consueta, intelligente leggerezza. In scena, la storia di una famiglia all’apparenza ordinaria, travolta da drammi familiari quotidiani che generano situazioni paradossali, eppure conservano un realismo sorprendente, filtrato da ironia sottile e ritmo brillante. La regia e l’adattamento teatrale sono firmati da Loredana Riva e Mara Gualandris, che hanno scelto di puntare con decisione sul ritmo e sulla coralità.