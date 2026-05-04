Spettacolo: “Star Wars tra musica e scienza”

Cosa c’è di scientifico nell’universo di Star Wars? Questa la domanda al centro del viaggio sinfonico e divulgativo Star Wars tra musica e scienza in scena al Teatro della Società di Lecco Sabato 9 Maggio alle 20.30, a condurlo l’Orchestra Sinfonica di Milano, diretta dal maestro Jacopo Brusa accompagnata dal racconto dell’astrofisico Luca Perri.

Nel 1977 l’uscita del celebre film di fantascienza trascina il mondo alla scoperta di una galassia lontana, popolata da pianeti esotici, tecnologie avveniristiche e una forza misteriosa che lega ogni essere vivente accendendo così l’immaginazione di milioni di persone, ma anche la curiosità degli scienziati.

Quanto c’è di vero nella fantascienza? È possibile costruire una spada laser e viaggiare nell’iperspazio? E soprattutto: quanto la scienza si lascia ispirare dalla fantasia?

Sulle indimenticabili musiche di John Williams entrate nell’immaginario collettivo mondiale, qui eseguite dall’Orchestra Sinfonica di Milano, il divulgatore e astrofisico Luca Perri accompagna il pubblico in un affascinante racconto tra ciò che è reale e ciò che forse un giorno potrebbe diventarlo.

Un appuntamento che unisce divulgazione scientifica e grande musica, al confine tra scienza e fantasia.