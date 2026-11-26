L’Amministrazione Comunale di Mandello del Lario prosegue la Stagione Teatrale 2026/2027 con lo spettacolo Strappo alla regola, scritto e diretto da Edoardo Erba e interpretato dalle attrici Maria Amelia Monti e Cristina Chinaglia, con la partecipazione in video di Asia Argento, Marina Massironi e Sebastiano Somma.

La commedia andrà in scena venerdì 27 novembre alle 21.00 presso il Teatro Fabrizio De André in Piazza Leonardo da Vinci a Mandello del Lario.

E se un personaggio decidesse di uscire dal film per sfuggire al proprio destino? È quello che accade a Orietta, protagonista di un curioso incontro tra cinema e teatro. Fuggita dallo schermo, trova nella maschera del cinema una complice inattesa. Una commedia ironica e surreale sul desiderio di cambiare la propria storia e sulla possibilità, forse, di scegliere finalmente il proprio destino.

Il costo dei biglietti è di 30,00 euro comprensivo di prevendita. L’acquisto è disponibile online sul sito e presso l’Ufficio Cultura di Via Manzoni 44/3 lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00. In caso di disponibilità di posti, sarà possibile acquistare i biglietti la sera dello spettacolo dalle 20.15 alle 20.50 presso la biglietteria del teatro. Non è ammesso il pagamento in contanti.