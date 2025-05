Spettacolo teatrale “Annuncio Ritardo” a Colico

Domenica 18 Maggio presso il Museo della Cultura Contadina di Colico, a partire dalle ore 16:00, ci sarà lo spettacolo teatrale “Annuncio Ritardo”. Lo spettacolo, organizzato dal Museo della cultura contadina in collaborazione con l’Associazione Politeama e il Comune di Colico, porta in scena gli attori della Scuola di Formazione in Teatroterapia. L’ingresso è libero.

La regia è gestita da Roberto Motta, mentre gli attori sono: Maria Grazia Carletto, Luca Nadorni, Violetta Desiati, Giada Oliveri, Irene Iacucci , Paola Turroni, Francesco Marini ed Eva Venturini.