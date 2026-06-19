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Spettacolo teatrale “Aspetta, ti accompagno”

Dopo le prime repliche, Aspetta, ti accompagno torna in scena Giovedì 2 Luglio, alle 21.00, nel Chiostro Maggiore del Convento del Lavello di Calolziocorte. L’ingresso è a offerta libera, in caso di pioggia, lo spettacolo sarà rimandato a venerdì 3 luglio alla stessa ora.

Lo spettacolo teatrale, promosso dall’Associazione Fabio Sassi, nasce da un laboratorio che ha coinvolto volontari e operatori dell’Hospice Il Nespolo, guidati da Daniela Ferranti, educatrice alla teatralità, attrice e regista.

Al centro del progetto c’è il tema dell’accompagnamento: la presenza discreta, l’ascolto, la capacità di restare accanto anche nei passaggi più fragili della vita. Una riflessione che prende forma attraverso una drammaturgia corale fatta di parole, gesti, silenzi e presenze, trasformando il teatro in uno spazio di relazione e condivisione.

Aspetta, ti accompagno porta in scena un lavoro nato dall’esperienza della cura e dalla forza dell’ascolto. Non una rappresentazione sulla fragilità, ma un percorso capace di raccontare, con delicatezza e misura, il valore della vicinanza: camminare accanto, condividere il tempo, sostenere senza invadere.

La scelta del Convento del Lavello, con il suo Chiostro Maggiore, offre alla replica una cornice particolarmente suggestiva, in una serata all’aperto pensata come momento di incontro tra teatro, comunità e cultura della cura.

 

 

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