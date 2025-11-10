Spettacolo Teatrale “Barbablù 2.0 – I panni sporchi si lavano in famiglia”
Il Centro Antiviolenza Telefono Donna Lecco ODV organizza per Martedì 25 Novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, lo spettacolo teatrale Barbablù 2.0 – I panni sporchi si lavano in famiglia. Lo spettacolo andrà in scena alle 20.45 presso la Sala Don Ticozzi di Lecco e sarà ad ingresso gratuito.
Prossimi eventi
21 Apr 2025 - 11 Nov 2025
“La Veronica e la Lombardia” mostra diffusa
Santa Maria Hoè
09 Mag 2025 - 30 Dic 2025
La mostra “Memorie contro la guerra – Diapositive su vetro 1915-1918“ a Calolziocorte
Calolziocorte, presso la Fondazione Monastero di S. Maria del Lavello
13 Giu 2025 - 23 Nov 2025
“Antonio Ligabue e l’arte degli Outsider”
Palazzo delle Paure in Piazza XX Settembre, 22 a Lecco
Nessun evento trovato!
..
..
..
..
..
Meteo
..
..
..
..
..