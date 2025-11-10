RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
lunedì, Novembre 10, 2025
Spettacolo Teatrale “Barbablù 2.0 – I panni sporchi si lavano in famiglia”

Il Centro Antiviolenza Telefono Donna Lecco ODV organizza per Martedì 25 Novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, lo spettacolo teatrale Barbablù 2.0 – I panni sporchi si lavano in famiglia. Lo spettacolo andrà in scena alle 20.45 presso la Sala Don Ticozzi di Lecco e sarà ad ingresso gratuito.

 

