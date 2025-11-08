Spettacolo teatrale “Cavemen” con Maurizio Colombi

In un mondo dove il matrimonio è ormai un’istituzione in crisi, la comicità sagace che gioca con la sdrammatizzazione del rapporto uomo-donna rende CAVEMAN uno spettacolo iconico e di grande successo nel mondo teatrale di tutto il mondo. Lo spettacolo comico si terrà Venerdì 14 Novembre alle 21.00 a Casatenovo, presso il Teatro Auditorium.

Il monologo, nato negli Stati Uniti nel 1995 dalla penna del commediografo Rob Becker, ha fatto il giro del mondo coinvolgendo oltre quaranta Paesi e oltre dieci milioni di spettatori. E dopo ben trent’anni è ancora talmente attuale da registrare sold out ovunque, anche grazie alla magistrale interpretazione di veri e proprio frontmen, dotati del carisma e dalla verve necessaria per dominare un one-man show.

In Italia è mattatore da oltre vent’anni Maurizio Colombi che, dopo aver vinto nel 2013 il titolo di “Best Caveman in the World”, ha ispirato il mondo col suo adattamento scenico e i suoi dialoghi, diventando un modello internazionale orgogliosamente made in Italy. “L’Uomo delle Caverne” italico è in tour da oltre vent’anni registrando numeri da capogiro. Basti pensare che solo nella città di Milano ha registrato oltre mezzo milione di persone in seicento repliche.

A Torino torna dopo due anni di assenza a grande richiesta del pubblico perché è uno spettacolo da vedere e rivedere più volte, sempre rinnovato e legato all’attualità, capace di divertire un pubblico eterogeneo, dai single ai fidanzati novelli fino alle coppie più rodate, che ben conoscono le dinamiche raccontate nello show.

Rispetto al testo originale Colombi ha aggiunto al testo una reale evoluzione, arricchendo i contenuti affrontati per portare a riflettere sui cambiamenti nelle coppie e nell’identità di genere degli ultimi decenni, toccando argomenti più attuali e inclusivi su tutti i rapporti, inclusi quelli LGBTQ+. Si esplora come la tecnologia abbia influenzato le dinamiche relazionali, trattando temi come l’uso dei social media, le app di incontri e la comunicazione digitale, che hanno rivoluzionato il modo in cui le persone si conoscono e interagiscono. Il mondo è cambiato e così i ruoli di genere, con le tradizionali divisioni di compiti domestici e lavorativi sempre più fluide; con uomini e donne che oggi collaborano più equamente nella gestione della famiglia e della quotidianità professionale.