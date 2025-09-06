Spettacolo Teatrale – “Che rebelott… per quater ghej”
La compagnia teatrale giovanile lecchese Juventus Nova propone, presso il Cineteatro Artesfera di Valmadrera, lo spettacolo , libero adattamento di R.Marelli e M.Omati de “I fratelli Castiglioni” di A.Colantuoni. Lo spettacolo si terrà Sabato 20 Settembre alle 21.00, l’ingresso sarà a offerta libera.
Di seguito gli interpreti dei vari personaggi, guidati dalla regia di Mauro Marini:
- MARIO CASTIGLIONI, Aldo Ghislanzoni
- ISMAELE CASTIGLIONI, Flavio Comi
- CAMILLO CASTIGLIONI, Attilio Meoli
- FULVIO CASTIGLIONI, Giovanni Negri
- EUSEBIA, Assunta Pozzi
- GINA, Elena Bonfanti
- ROSETTA, Monica Panzeri
- NINA, Tiziana Invernizzi
- DE AMBROSI, Mauro Marini
- SEVERINA ROGNONI, Laila Mantovani
- POSTINO Tino Fumagalli