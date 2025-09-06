RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
Spettacolo Teatrale – “Che rebelott… per quater ghej”

La compagnia teatrale giovanile lecchese Juventus Nova propone, presso il Cineteatro Artesfera di Valmadrera, lo spettacolo , libero adattamento di R.Marelli e M.Omati de “I fratelli Castiglioni” di A.Colantuoni. Lo spettacolo si terrà Sabato 20 Settembre alle 21.00, l’ingresso sarà a offerta libera.

Di seguito gli interpreti dei vari personaggi, guidati dalla regia di Mauro Marini:

  • MARIO CASTIGLIONI, Aldo Ghislanzoni
  • ISMAELE CASTIGLIONI, Flavio Comi
  • CAMILLO CASTIGLIONI, Attilio Meoli
  • FULVIO CASTIGLIONI, Giovanni Negri
  • EUSEBIA, Assunta Pozzi
  • GINA, Elena Bonfanti
  • ROSETTA, Monica Panzeri
  • NINA, Tiziana Invernizzi
  • DE AMBROSI, Mauro Marini
  • SEVERINA ROGNONI, Laila Mantovani
  • POSTINO Tino Fumagalli
Luogo

Cineteatro Artesfera Valmadrera
