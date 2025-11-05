Il gruppo Ora Basta di Merate, attivo dal 2017 nella promozione di una cultura di genere paritaria e contro ogni forma di violenza sulle donne, propone anche per quest’anno una nuova serie di iniziative aperte al pubblico.

Giovedì 7 Novembre si terrà lo spettacolo teatrale Eva, diario di una costola, di e con Rita Pelusio, accompagnata al violino da Marta Pistocchi. L’evento si terrà alle 21.00 presso l’Auditorium Giusy Spezzaferri di Merate, con ingresso gratuito.

Lo spettacolo, tra comicità e poesia, racconta una “nuova Eva” che decide di riscrivere la propria storia e liberarsi dagli stereotipi, riflettendo con ironia sul ruolo delle donne e sui meccanismi sociali che ancora oggi le imprigionano.