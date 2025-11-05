RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
Spettacolo Teatrale “Ferite a Morte”

Il gruppo Ora Basta di Merate, attivo dal 2017 nella promozione di una cultura di genere paritaria e contro ogni forma di violenza sulle donne, propone anche per quest’anno una nuova serie di iniziative aperte al pubblico.

L’appuntamento è per Giovedì 14 Novembre con lo spettacolo Ferite a Morte, ispirato all’omonimo libro di Serena Dandini, presso l’Aula Magna I.C.S. Don Piero Poitinger di La Valletta Brianza, alle 20.45.
In scena la compagnia Cheproblemacè, che porterà sul palco le parole e le storie di donne vittime di femminicidio, in un racconto corale potente e toccante che dà voce a chi non può più parlare.

 

