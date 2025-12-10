Spettacolo teatrale: “La (non) guida alle relazioni tossiche”
Sabato 14 Dicembre, alle 20.45, devutterà in Officina Badoni, a Lecco, la pièce teatrale La (non) guida alle relazioni tossiche opera nata per promuovere il benessere affettivo e prodotta da Tramm APS con il sostegno di Officina Badoni.
L’opera è realizzata da un giovanissimo gruppo artistico con la regia di Stefano De Capitani e l’interpretazione di Rosandrea Corapi, Matteo Irmici ed Elena Dell’Oro, attrice neodiplomata al quarto anno della scuola “MTM GROCK”, Milano.
Lo spettacolo propone un percorso che tocca alcune delle principali dinamiche al centro del dibattito psicologico odierno, tra cui narcisismo, dipendenza affettiva, manipolazioni relazionali, sistemi di attaccamento familiari e ghosting, con l’obiettivo di stimolare una riflessione trasversale sul benessere emozionale. Per favorire il coinvolgimento del pubblico più giovane, la produzione vede anche la collaborazione con Revltn Lecco, realtà territoriale impegnata nella comunicazione e organizzazione di eventi.
L’ingresso è gratuito, su prenotazione fino a esaurimento posti, al seguente link.